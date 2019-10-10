ЦБ предложил ввести регулирование по принудительному закрытию позиций клиентов на срочном рынке на уровне стандартов саморегулируемой организации, сообщает «Коммерсант» .

Закрепление основных требований «может быть реализовано путем разработки соответствующих базовых или внутренних стандартов саморегулируемых организаций», считают в ЦБ. Также отмечается, что «отсутствие единообразного и формализованного подхода к закрытию позиций клиентов вынуждает сотрудников брокера действовать на свое усмотрение, что в условиях «шоковых событий» на срочном рынке приводит к дополнительным убыткам клиентов».

Участники рынка считают, что проблема возникает также и со стороны биржевой инфраструктуры: потери у брокеров и их клиентов происходят не только потому, что у компаний не налажен риск-менеджмент, проблема — в недостаточной ликвидности на рынке.

В пресс-службе Московской биржи сообщили, что брокеры самостоятельно устанавливают требования к клиентам, включая обеспеченность их позиций и правила их принудительного закрытия. Биржа определяет правила работы для участников клиринга, но не для их клиентов. Порядок пересмотра размера обеспечения прозрачен.

Брокеры отмечают, что утвердить единый и четкий механизм принудительного закрытия позиций клиентов будет сложно — многие российские брокеры используют ручной метод закрытия позиций. Также брокерам необходимо проводить внутреннее стресс-тестирование позиций клиентов, поскольку популярна практика льготного гарантийного обеспечения, и зачастую участники торгов занимают больше позиций, чем могут себе позволить.