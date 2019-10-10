Завершено расследование дела в отношении бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, который обвиняется в растрате 12,1 млн евро, сообщает «Коммерсант» .

По версии Следственного комитета России (СКР), в 2015 году он выдал два заведомо невозвратных кредита компаниям «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент», принадлежавшим бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву и его жене Людмиле Ананьевой, на общую сумму 12,1 млн евро. Вавилин, действуя в сговоре с другими фигурантами, в день выдачи кредитов подписал также соглашение об отступном, «самостоятельно изменив условия кредитования». Это было охарактеризовано как «хищение денежных средств у государства», поскольку банком на тот момент владел ВЭБ.

​Суд продлил арест экс-президента банка «Глобэкс» до середины октября Виталий Вавилин обвиняется в выдаче невозвратного кредита на 15 млн долларов.



Виталий Вавилин и его защита настаивают на том, что ущерб «Глобэксу» причинен не был: кредиты «выдавались лидеру российской IT-индустрии, которого активно кредитовали в это время крупнейшие банки». При этом на балансе «Глобэкса» этих кредитов нет, «наоборот, банк получил деньги (по данным защиты, «Глобэкс» в итоге переуступил право требования долга сторонней структуре, сейчас оно принадлежит компании «Сибэнергомаш». — Прим. ред.)», заявляют они.

Басманный суд столицы продлил Вавилину срок ареста до 13 ноября.