МТС Банк собирается запустить пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт через мессенджеры, сообщил «Коммерсанту» один из представителей финтех-сообщества. По его словам, в партнерстве с платформой LikeBank банк планирует получить новых клиентов из числа абонентов МТС (банк на 95% принадлежит мобильному оператору).

По словам основателя проекта LikeBank Эллиота Гойхмана, это будет выпуск карты МТС Банка, который сможет «тащить» клиентов из МТС одним кликом. Собеседник, близкий к МТС Банку, заявил, что после обкатки технологии на клиентах МТС, вероятно, появится возможность идентификации клиентов, пользующихся услугами других операторов.

Платформа предлагает воспользоваться несколькими мессенджерами, в том числе Telegram, Viber, Line и Messenger от Facebook. Выпуск карты производится путем отправки в чат номера телефона и ввода кода подтверждения, который приходит в виде СМС. Оператор идентифицирует клиента по номеру телефона, направляет банку данные о его владельце, в том числе Ф. И. О. и номер паспорта.

Виртуальная карта имеет ограничения: максимальный остаток по ней не может превышать 60 тыс. рублей, а общая сумма операций — не более 200 тыс. рублей в месяц. В банкоматах можно будет снимать 5 тыс. рублей наличными в день и 40 тыс. рублей в месяц. Пополнять карту можно переводом средств из другого банка либо «стягивать» средства через интерфейс чат-бота с другой карты. Картой можно пользоваться либо для онлайн-покупок, либо добавить ее в кошельки для бесконтактной оплаты.

По словам источника, банк с помощью аналогичных решений рассчитывает привлечь около 4 млн клиентов за три года.