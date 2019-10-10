Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина согласна с тем, что необходимо ужесточать ответственность за киберпреступления. Об этом она сообщила на форуме Finopolis 2019 в Сочи.

На мягкость наказания за киберпреступления обратил внимание глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что в США максимальные сроки за фишинг, скимминг, DDoS-атаки на порядок выше. Также Греф отметил недостаточность взаимодействия между регулятором и телеком-операторами.

«Я абсолютно согласна с уровнем ответственности, потому что киберпреступления — это то, где нужно повышать ответственность и нужна совместная работа с соответствующими органами», — отметила глава ЦБ. Позже она уточнила, что идея будет обсуждаться с рынком, конкретных предложений у регулятора нет.