ЦБ установил официальные курсы валют на 11 октября.

Курс доллара понизился на 35,6 копейки, составив 64,7416 рубля (65,0976 рубля на 10 октября). Евро подешевел на 15,12 копейки до 71,2999 рубля (71,4511 рубля на 10 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:30 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,87 рубля (минус почти 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,47 рубля (плюс 28 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,66—64,88 рубля за доллар и 71,16—71,47 рубля за евро.