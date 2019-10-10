Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила смягчение денежно-кредитной политики более быстрыми темпами, чем предполагалось регулятором ранее. Об этом она сообщила на форуме Finopolis 2019 в Сочи.

«Мы сейчас видим: и фактическая инфляция, и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше», — сказала Набиуллина.

«Инфляция сейчас складывается ниже, чем наши прогнозы, мы будет уточнять в сторону снижения прогноз по инфляции до конца года», — добавила глава ЦБ. Одним из главных факторов несовпадения прогноза с реальными цифрами она назвала динамику бюджетных расходов. «Мы закладывали нейтральный характер бюджетной политики, а она оказалась сдерживающей», — отметила Набиуллина.

Напомним, по прогнозу, к концу года инфляция должна была быть в коридоре 4—4,5%, однако она уже упала ниже целевых значений. На предыдущем заседании совета директоров ЦБ 6 сентября было принято решение об очередном снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7% годовых. Следующее заседание состоится 25 октября. В ЦБ не исключали, что на одном из ближайших заседаний ставка снова будет снижена.

ЦБ третий раз подряд снизил ключевую ставку
ЦБ третий раз подряд снизил ключевую ставку

Это шестое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году.