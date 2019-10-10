Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции «ЛУКОЙЛа», указывая на хорошие финансовые показатели компании и начало новой программы по выкупу акций объемом 3 млрд долларов.

Об этом руководство нефтяной компании объявило в конце сентября. По условиям выкуп акций начнется с 1 октября 2019-го и завершится в 2022 году. За последний год компания на 15,9% сократила количество акций — с 850,6 млн до 715 млн штук.

«Соответственно, увеличилась доля имущества компании, а также доля чистой прибыли, приходящаяся на одну акцию, что способствовало росту стоимости акций», — отмечает аналитик инвесткомпании Алексей Калачев.

В «Финаме» также отмечают рост чистой прибыли «ЛУКОЙЛа». В первом полугодии 2019 года она достигла 330,5 млрд рублей, что на 19,6% больше сопоставимого периода 2018-го. В то же время компания сократила расходы: капитальные затраты по сравнению с первым полугодием 2018 года снизились на 9,6% до 205,0 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос на 68,4% до 308,3 млрд рублей.

По оценке Калачева, справедливая стоимость «ЛУКОЙЛа» составляет почти 70,9 млрд долларов (сейчас капитализация — около 58,5 млрд долларов), что соответствует 99 долларам, или 6 461 рублю за обыкновенную акцию по курсу на дату оценки. «Такая оценка предполагает более чем 20-процентный рост акций от текущих уровней. В связи с этим мы сохраняем по обыкновенным акциям «ЛУКОЙЛа» рекомендацию «покупать», — написал в комментарии аналитик.