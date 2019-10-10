Граждане РФ могут в любой точке мира воспользоваться полным спектром розничных банковских услуг Россельхозбанка за счет биометрической идентификации. Об этом рассказали в банке, который продемонстрировал услугу «Удаленная биометрическая идентификация» на проходящей в Москве выставке «Золотая осень».

В РСХБ уточнили, что для использования сервиса необходимо предварительно создать свой профиль в Единой биометрической системе. «Механизм биометрической идентификации, реализованный РСХБ, доступен абсолютно из любой точки мира, осуществляется без заполнения бумажных форм и не требует никакого специального оборудования и присутствия гражданина в офисе банка. Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы, и выполнить три несложных последовательных шага с любого устройства, имеющего камеру/микрофон и выход в Интернет», — поясняется в сообщении.

ЦБ планирует обязать банки предоставлять базовые услуги на основе биометрии Речь идет об обязательном предоставлении банками на основе биометрии трех продуктов/услуг: вкладов, кредитов и переводов.

Потенциальный клиент нажатием одной кнопки на сайте РСХБ подтверждает свое желание и готовность стать клиентом банка и проходит процедуру удаленной идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством. По факту успешной идентификации потенциальный клиент возвращается на сайт банка и подключается к системе дистанционного банковского обслуживания РСХБ. Вторым шагом пользователь, следуя инструкции, скачивает и устанавливает удобный ему формат дистанционного банковского обслуживания: «мобильный офис» или интернет-банк. Третий шаг — непосредственный выбор банковской услуги. «С момента подключения системы ДБО клиенту доступны все услуги, представленные в системе, а именно обслуживание счетов и вкладов, предоставление кредитов и кредитных карт, осуществление переводов и платежей и т. д.», — указывают в банке.



В релизе отмечается, что Россельхозбанк полноценно внедрил собственную централизованную биометрическую систему с I квартала 2019 года, в настоящий момент она позволяет применять биометрические технологии во всех продуктах и процессах банка. «В IV квартале 2019 года услуга удаленной биометрической идентификации станет доступна для граждан РФ в любой точке страны/мира и позволит воспользоваться полным спектром розничных банковских услуг Россельхозбанка», — говорится в сообщении.