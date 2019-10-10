Mastercard и российская компания Cardsmobile запустили сервис «Кошелек Pay». Он позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и «умные» носимые устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты, сообщили в пресс-офисе платежной системы.

Чтобы воспользоваться сервисом и оплачивать покупки в одно касание в России и мире, достаточно установить приложение «Кошелек» и активировать в нем платежные карты Mastercard.

Сейчас «Кошелек Pay» доступен для держателей карт Mastercard Альфа-Банка и МТС Банка. В ближайшее время к сервису подключатся ВТБ, банк «Открытие», Россельхозбанк, «МегаФон».

В сообщении Альфа-Банка уточняется, что приложение «Кошелек» агрегирует в мобильном устройстве в удобной для розничного пользователя форме все виды карточных продуктов: банковские карты, скидочные карты, сертификаты и купоны, а торгово-сервисным предприятиям предоставляет возможности по организации программ лояльности и управлению ими.



Подключившимся к сервису банкам также доступна цифровая эмиссия платежных карт. В дальнейшем клиенты этих банков смогут выпускать в приложении «Кошелек» новые карты Mastercard сразу в мобильном формате.

CEO компании Cardsmobile Кирилл Горыня добавляет, что банкам-эмитентам сервис в том числе позволит оперативно запускать кобрендовые карты с ретейлерами.



«Кошелек Pay» работает на базе собственной универсальной платформы токенизации, которая сертифицирована Mastercard и подключена к Mastercard Digital Enablement Service (MDES).



Сервис поддерживается на Android-смартфонах версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android‑, но и iOS-смартфонов, указывают в Mastercard.

