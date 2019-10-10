Внедрение инноваций является главной защитой РФ от таких внешних рисков, как зависимость от цен на нефть. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, передает ТАСС.

«Основное, что нужно делать, — это уменьшать зависимость от цены на нефть, чтобы наша страна сама производила больше товаров, разнообразила товары, больше экспортировала. Здесь инновации в разных сферах, не только в финансовой. Это наше будущее. Мы все вместе с вами должны думать, как повышать производительность труда, внедрять инновации», — сказала она.



Глава Банка России отметила, что для обеспечения безопасности внедрение инноваций сопровождается регулированием. «Требования по информационной безопасности жизненно необходимы, потому что люди, потребители, бизнес боятся, чтобы не были их данные скомпрометированы, чтобы они не использовались каким-то образом. Поэтому это нужно регламентировать», — пояснила она.