Компания «Сбербанк Управление Активами» проанализировала, как инвестируют мужчины и женщины в инструменты пассивных инвестиций.



Согласно исследованию, среди инвесторов в доверительном управлении превалируют мужчины — как количественно, так и по объему активов. Активы мужской части инвесторов почти вдвое превышают активы, принадлежащие инвесторам-женщинам, — 127 млрд против 73 млрд рублей. При этом количественно инвесторов-мужчин всего на 4% больше, чем инвесторов-женщин, говорят аналитики.



«Основной перевес в сторону мужской части инвесторов обеспечивают паевые инвестиционные фонды (ПИФы) — как по числу инвесторов, так и по объему активов. Женщины практически не уступают мужчинам в активности по созданию накоплений с помощью инвестиций. Перевес в сторону мужской части инвесторов по величине активов в целом в инструменты доверительного управления связан в основном с тем, что средний чек у мужчин выше. Женская половина инвесторов гораздо активнее мужчин использует для создания накоплений индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с доверительным управлением. В 60% случаев ИИС с доверительным управлением в Сбербанке открывают именно представительницы прекрасного пола», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, наибольшей популярностью как у мужчин, так и у женщин пользуются облигации. При этом женщины чаще мужчин вкладывают свои средства в инструменты на основе облигаций. Основной перевес в сторону женской части инвесторов обеспечен их повышенным интересом к ИИС с доверительным управлением, инвестирующему в облигации (государственные и крупных российских компаний).

На втором месте по популярности у инвесторов — инструменты, инвестирующие в акции. Мужчины чаще и больше вкладывают в более рискованные инструменты. Женщины чаще открывают ИИС с доверительным управлением, которые вкладывают деньги в акции, однако перевес совсем символический. Как у мужчин, так и у женщин самым популярным направлением по части акций в 2019 году являются компании добывающего сектора (нефтегазовые и металлургические).



«На третьем месте традиционно — популярная у россиян недвижимость. По мере того как распространенная ранее покупка жилья для сдачи в аренду пользуется все меньшей популярностью из-за низкой доходности, инвесторы активно осваивают инвестирование в коммерческую недвижимость, которая приносит регулярный рентный доход через закрытые паевые фонды недвижимости. Число инвесторов-мужчин в закрытых фондах ровно вдвое больше, чем женщин, а вложенные средства мужской части почти втрое (14,7 млрд рублей) превышают вложения женской аудитории (5,7 млрд рублей)», — заключили аналитики.