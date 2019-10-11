Сбербанк договорился с Минфином об организации на площадке банка обсуждения с бизнесом законопроекта о защите капиталовложений (СЗПК), сообщил глава банка Герман Греф.

«Мы сегодня уже договорились (с Минфином) о том, что мы организуем на нашей площадке обсуждение с бизнесом положений этого закона [о защите капиталовложений]. Сначала изучим, потом соберемся, обсудим и подготовим согласованные предложения», — сказал он.

По словам Грефа, банк финансирует 46% всех инвестиционных проектов в стране, поэтому напрямую заинтересован в законопроекте о защите капиталовложений. «Я думаю, что мы имеем отношение к закону больше, чем Министерство финансов. Наша доля финансирования корпоративного бизнеса составляет 34—35%, а инвестиционных проектов — значительно больше», — отметил он.

Как сообщил 10 сентября первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство РФ в целом одобрило законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Законопроект будет доработан в течение двух недель и внесен в Госдуму.