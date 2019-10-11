Минпромторг РФ разработал поправки в Налоговый кодекс РФ о распространении с 2021 года системы Tax free на территории всей России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Также министерство предлагает снизить нижнюю границу суммы покупок для возврата НДС с 10 тыс. до 8 тыс. рублей и разрешить возвращать налог при вывозе купленной подакцизной продукции, а именно алкогольной и табачной.

Так, проектом закона предусматривается распространение пилотного проекта по компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств суммы НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза на территории всей России. На начало сентября 2019 года, как указывает министерство, пилотный проект успешно реализуется в 79 муниципальных образованиях на территории 13 субъектов РФ.

При этом отмечается, что переход к реализации системы Tax free на территории РФ без ограничения количества организаций розничной торговли и перечня мест их размещения возможен после ввода в эксплуатацию и отладки системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, индивидуальными предпринимателями, операторами Tax free, ФТС России и ФНС России.

Также законопроектом предусмотрена возможность компенсации суммы налога при приобретении иностранцами подакцизных товаров, указанных в подпунктах 3 и 5 пункта 1 статьи 181 НК РФ (алкогольная и табачная продукция). В настоящее время возврат НДС исключен для всех видов подакцизных товаров.

На сегодняшний день, как указывается в пояснительной записке к законопроекту, во всех странах, в которых отмечается успешная реализация проекта Tax free, предусмотрена возможность компенсации суммы налога при приобретении иностранцами товаров, признаваемых подакцизными в Налоговом кодексе РФ. Более того, в ряде стран, например в Японии, указанный вид товаров выделяется в отдельную группу товаров, при приобретении которых возможна компенсация суммы налога в целях популяризации производимых в этих странах товаров, а также в целях поддержки местных производителей.

В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2021 года.

