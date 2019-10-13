К сервису безналичной оплаты чаевых банка «Русский Стандарт» и международной платежной системы Visa присоединились 87 заведений в Москве и регионах, среди которых рестораны, кофейни и бары. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Так, после сети ресторанов «Хлеб Насущный», первой подключившейся к сервису, теперь оставлять чаевые за обслуживание безналичным способом можно и в части кофеен известной сети «Шоколадница» в Москве. Также сервис стал доступен в баре Kalina Bar, кафе FoodPark в Сочи и для многих других известных ресторанных брендов — на данный момент всего их восемь», — отмечается в релизе.

Как напоминают в банке, сервис безналичной оплаты чаевых использует технологию карточных переводов и помогает совершенствовать потребительский опыт россиян за счет расширения применения электронных платежей. Особенность работы представленного решения заключается в том, что предназначенная к списанию сумма чаевых включена в общий счет в ресторане или кафе и отправляется напрямую официанту. Новое решение может работать как в формате ресторанного обслуживания при оплате гостем счета, так и в формате быстрого обслуживания в кассе, когда посетители берут продукцию с собой.

Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых Партнером сервиса стал банк «Русский Стандарт».

Согласно первым статистическим итогам сервиса «Безналичные чаевые», в августе, когда технология стала набирать популярность у гостей ресторанов, средний чек безналичных чаевых вырос до 410 рублей, а самой высокой суммой чаевых было 16 815 рублей. Стоит отметить, что в рамках сервиса максимальный уровень чаевых может составлять 20% от суммы счета. В сентябре, когда сервисом стали активно пользоваться посетители новых клиентов — столичных баров, ресторанов и кальянных, средний чек снова изменился — он составил 282 рубля.

«Подобное снижение чека объясняется тем, что к сервису подключилось большое количество новых точек, включая рестораны и кафе массового сегмента с более доступной средней суммой счета», — поясняют в банке.

География сервиса распространяется на Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи — всего насчитывается 27 российских городов. На данный момент технология уже работает в 87 точках Московской, Новосибирской областей, Красноярского, Краснодарского краев и др. Среди них подавляющее большинство — это массовые кафе и фастфуд, на втором месте по количеству — премиальный ресторанный сегмент, а также гостиницы и цветочные магазины.