Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам СК «Росгосстрах» со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг эмитента на уровне «ВВ-», следует из релиза S&P.



«Мы ожидаем, что ПAO СК «Росгосстрах» будет укреплять свой кредитный профиль благодаря улучшению показателей капитализации за счет продолжения роста накапливаемой с 2018 года прибыли, при этом в ближайшие три года прибыль не будет направляться на выплату дивидендов. Мы также полагаем, что операционная деятельность компании изолирована от бизнеса ее материнской структуры — банка «ФК Открытие», в связи с чем операционная деятельность материнской организации не оказывает существенного влияния на кредитоспособность страховой компании», — отмечают эксперты.

По мнению S&P, компания не будет выплачивать дивиденды в ближайшие три года, и дивидендная политика банка «ФК Открытие» останется сбалансированной. Аналитики отмечают, что СК «Росгосстрах» по-прежнему демонстрирует высокие показатели страховой деятельности: комбинированный коэффициент-нетто составил 98% по итогам первого полугодия 2019-го в сравнении с более чем 130% в 2016—2017 годах.

«Мы прогнозируем, что компания будет поддерживать комбинированный коэффициент на уровне менее 100%, чему будут способствовать улучшение показателей страховой деятельности и практики урегулирования страховых требований, сокращение судебных издержек и административных расходов, менее выраженный риск в сегменте моторного страхования и недавние законодательные изменения. На данный момент период непрерывных положительных результатов ограничен последними полутора годами. Устойчивое развитие последующих лет во многом будет зависеть от способности компании поддерживать текущие результаты операционной деятельности», — заключили в S&P.