Доходы от размещения Государственной управляющей компанией, функции которой выполняет «ВЭБ.РФ», пенсионных накоплений по итогам девяти месяцев 2019 года составили более 106,37 млрд рублей по расширенному портфелю и 2,49 млрд — по портфелю госбумаг. Об этом в пятницу сообщили в ВЭБе, уточнив, что аналогичные показатели за девять месяцев прошлого года равнялись 75,47 млрд и 1,48 млрд рублей соответственно.

«Результаты по портфелям ГУК по доходам более чем на треть превышают сопоставимые показатели по итогам девяти месяцев 2018 года. Существенный рост доходов обусловлен благоприятной рыночной конъюнктурой и выбором оптимальных по риску/доходности инструментов, прежде всего мы имеем в виду облигации российских компаний и госбумаги. Доходность по портфелям ГУК будет раскрыта позже, однако уже сейчас понятно, что по итогам трех кварталов текущего года доходность значительно превысит инфляцию. Работая на развитие экономики, средства пенсионных накоплений граждан продолжают прирастать», — комментирует заместитель председателя «ВЭБ.РФ» — член правления Сергей Лыков.

В ВЭБе подчеркивают, что сохранность суммы накоплений на счетах зависит не только от страховщиков и управляющих, но и от самих будущих пенсионеров. Так, при досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд по итогам кампании 2019 года граждане рискуют потерять инвестиционный доход сразу за четыре года — с 2016-го по 2019-й.

ВЭБ намерен приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние» Ориентир по срокам — один-два месяца.

В ВЭБе также напомнили, что в конце августа госкорпорация обнародовала планы по возможному участию еще в одном сегменте пенсионного обеспечения. «Мы в свое время с Центральным банком обсуждали, как в системе негосударственного пенсионного обеспечения создать игрока, негосударственный фонд, которому и правительство, и ЦБ, и организации-работодатели, и граждане смогут доверять. Мы планируем приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние». Ориентир по срокам — один-два месяца. Предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих сотрудников», — сказал тогда председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«Хотя ГУК не будет переформатироваться и продолжит работать с накоплениями, уникальный опыт и компетенции «ВЭБ.РФ» могут быть востребованы для создания комфортных условий формирования гражданами их будущих пенсий», — говорится в релизе ВЭБа.



«ВЭБ.РФ» запустил портал про накопительную пенсию «ВЭБ.РФ» запустил информационный портал «Все о накопительной пенсии», сообщается в пресс-релизе организации.

ВЭБ выполняет функции ГУК уже более 15 лет. В настоящий момент ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, формирующих накопления в ПФР.