Кредит Европа Банк 11 октября разместил по открытой подписке выпуск биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Об этом сообщает Совкомбанк, выступивший одним из организаторов размещения.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-03, размещаемый в рамках программы биржевых облигаций от 19 апреля 2016 года. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. рублей, цена размещения составила 100% от номинала.

Бумаги имеют квартальные купоны. Книга заявок по выпуску была открыта 4 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,9—9,15% годовых, что соответствует доходности в 9,2—9,47% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к погашению в 9,31% годовых. Ставки остальных купонов равны ставке первого купона.



Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской биржи. Организатором выпуска помимо Совкомбанка выступила компания BCS Global Markets, андеррайтером — сам Кредит Европа Банк.