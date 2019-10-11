Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск понизился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,19 рубля. С начала торговой сессии было проведено 24,7 тыс. сделок почти на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,0075—64,315 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени достиг 70,855 рубля, уменьшившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 8,8 тыс. сделок на 539,6 млн евро по курсам от 70,94 до 70,5925 рубля за евро.

Рубль пока выглядит стабильным, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США к вечеру остается в области 64,15 рубля, то есть просадки не углубляет. Евровалюта балансирует возле 70,85 рубля, что тоже выглядит адекватно сложившимся условиям», — комментирует эксперт.