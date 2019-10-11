Более 15 тыс. заявок подано на специализацию «Финансы и технологии» конкурса управленцев «Лидеры России — 2020». Об этом сообщил журналистам наставник конкурса и куратор направления, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.



«На сегодняшний день мы получили 15 тысяч заявок от потенциальных кандидатов. Из требований к участникам — управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет. Испытания будут достаточно серьезными, мы готовимся к этому. Сегодня нашими партнерами выступают компании из экосистемы Сбербанка, но мы планируем расширить количество компаний-партнеров и за пределами нашей экосистемы», — сказал Греф.

По его словам, победители получат возможность карьерного продвижения и предложения о работе в компаниях экосистемы Сбербанка. «Кроме того, победители получат менторов из числа топ-менеджеров Сбербанка, а также компаний-партнеров. Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков, реализуемой корпоративным университетом Сбербанка совместно с Imperial College London (ICL). Бонусом станет доступ к нашим учебным программам и корпоративной библиотеке. Но самое главное — это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны», — добавил Греф.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.