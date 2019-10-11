Российское издание журнала Forbes прокомментировало заявление группы «Сафмар», в котором статья о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в 1 трлн рублей была названа «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной журналистики». Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман сообщил РБК, что описанные в материале данные «находят свое подтверждение в открытых источниках».

Как пояснил Озман, группе «Сафмар» была дана возможность представить свою развернутую позицию в официальном комментарии, от чего пресс-служба отказалась. «Мы считаем такое поведение неприемлемым, а слова, высказанные в адрес топ-менеджмента и журналистов издания, получат правовую оценку наших юристов», — заявил Озман.

По его словам, Forbes оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее в самой группе «Сафмар» заявили, что могут подать иск на Forbes из-за опубликованного в нем материала. Упомянутую там сумму долга в триллион рублей там назвали «безумной», приведенные в статье цифры — не соответствующими действительности.

В «Сафмар» объяснили, что группа и ее основной владелец Михаил Гуцериев не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка и Рост Банка, а также любым другим обязательствам их экс-акционера Микаила Шишханова и бывших топ-менеджеров банков.

«Плодом воображения» в «Сафмар» также назвали информацию о задолженности группы в размере 170 млрд рублей, «якобы возникшей после приобретения Афипского НПЗ».

В начале октября агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что «Траст» обсуждает с Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд рублей по итогам санации Бинбанка и Рост Банка. При этом источники агентства не объяснили, как сформировалась эта сумма.