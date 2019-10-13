СК «УралСиб Страхование» в рамках первого этапа создания цифрового офиса запустила автоматизированный обзвон клиентов с помощью телефонного робота Оксаны Соколовой, сообщает пресс-служба страховщика.



«Цифровой помощник Оксана Соколова будет обзванивать клиентов — владельцев полисов ипотечного страхования и информировать их о необходимости оплатить очередной страховой взнос. Оксана называет клиенту точную сумму платежа, дату, до которой необходимо произвести оплату, а также проверяет контактные данные клиента», — говорится в релизе.

Робот обучен распознаванию речи, поэтому может легко поддерживать диалог с клиентом. В случае если робот не знает ответа на вопрос, звонок переводится на оператора кол-центра.

Проект реализован совместно с компанией «Уралинновация» (Twin).

