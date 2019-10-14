Минфин предлагает провести эксперимент «по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза», пишут «Известия». Это Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Украина и Азербайджан.

По мнению экспертов, возможность воспользоваться льготным налоговым режимом привлечет в Россию новых легальных трудовых мигрантов. Режим самозанятости выгоден не только с точки зрения налогообложения — нет необходимости скрываться от полицейских. Также льготный налоговый режим мог бы быть привлекателен для иностранцев, если бы власти изменили и режим пребывания в стране для таких работников.

В аналитической записке о положении на рынке труда в январе – июне 2019 года аудиторы Счетной палаты указывали, что снижение численности рабочей силы может стать фактором, способным существенно ограничить экономический рост. Как показало сентябрьское исследование HeadHunter, в большинстве российских регионов фиксируется нехватка рабочего персонала.

Бизнес выступил против ограничения профессий для самозанятых
Бизнес выступил против ограничения профессий для самозанятых

Иначе национальный проект для МСП может оказаться под угрозой срыва.