В настоящее время регионы самостоятельно участвуют в разработке и принятии программ трудоустройства граждан. К такому выводу пришли ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ), проанализировав 263 региональные программы занятости в России с 1995 года до современных дней. Результаты исследования опубликованы в журнале «Вопросы экономики» .



Государственные программы активной политики занятости предполагают максимальную помощь человеку в трудоустройстве, а пассивной — выплату пособий по безработице. По словам исследователей, с 1990 года активная и пассивная политика в России эволюционировала, были существенно пересмотрены основы реализуемых программ. Важным шагом стал процесс децентрализации активной и пассивной политики на рынке труда.



«В настоящее время в России активная политика на рынке труда разрабатывается на уровне субъектов РФ, а пассивная — централизованно. Такое разграничение полномочий объясняется тем, что напряженность на рынке труда — это общая проблема для всех регионов. Поэтому пособия по безработице устанавливаются централизованно. Мероприятия активной политики на рынке труда направлены на повышение гибкости занятости на локальном уровне, что делает необходимым учет региональной, а в ряде случаев — и местной специфики», — рассказала доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики ТюмГУ Марина Гильтман.



Известно, что размер пособия по безработице для каждого региона разный, несмотря на централизованный порядок установления пассивной политики на рынке труда. Его сумма зависит от уровня доходов населения в определенном регионе.

В 2019 году впервые за десять лет был увеличен размер пособий почти в два раза. Минимум по безработице повышен с 850 до 1 500 рублей, максимум — с 4 900 до 8 тыс. рублей, а для лиц предпенсионного возраста пособие увеличено до 11 280 рублей.

Исследование показало, что программы содействия занятости населения регионы разрабатывали и принимали с разной активностью.

В 1995 году собственные программы приняли всего 8% субъектов РФ: Москва, Рязанская, Ярославская, Мурманская, Новосибирская области и Алтайский край. В 2014 году была принята государственная программа РФ «Содействие занятости населения», в связи с этим были разработаны региональные программы почти во всех субъектах (91%). Как рассказала Марина Гильтман, наибольшее количество программ содействия занятости было принято в Центральном и Приволжском федеральных округах, наименьшее — в Уральском и Дальневосточном.

Большинство программ включало четыре направления: профессиональная подготовка, профессиональная ориентация и психологическая поддержка; поддержка занятости слабоконкурентоспособных групп работников; поддержка самозанятости и предпринимательской деятельности; территориальная мобильность.

По мнению специалистов, вопросы о стабильности в период кризиса, выравнивании развития региональных рынков труда решались при дополнительной централизованной организационной и финансовой поддержке.

