Объем внебюджетного финансирования проектов по развитию технологии распределенного реестра (блокчейна) в России может составить 50,17 млрд рублей до 2024 года, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

«Дорожная карта» развития «сквозной» цифровой технологии «Системы распределенного реестра» была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

«Ввиду необходимости формирования конкурентной среды, а также спроса на технологию со стороны частных инвесторов предполагается привлечение внебюджетных средств финансирования в размере 50,17 миллиарда рублей, что составляет 68% от общих инвестиций на реализацию мероприятий «дорожной карты», — говорится в документе.

Общие инвестиции, предусмотренные существующими инструментами поддержки, составят 23,1 млрд рублей. «36% бюджетных средств пойдет на развитие субтехнологий «Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус)», так как в рамках данной субтехнологии возможно появление прорывных инноваций до 2024 года, а также развитие данной субтехнологии позволит разрешить ключевые проблемы, которые ограничивают масштабирование систем распределенного реестра, что делает данную субтехнологию наиболее приоритетной», — указывается в документе.

Порядка 43% бюджетных средств планируется направить на субтехнологию «Технологии создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов». Наибольшие инвестиции, 50% от всех бюджетных средств, предлагается направить на стимулирование внедрения решений на базе этой технологии в приоритетные отрасли.