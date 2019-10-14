Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,2% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 713,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,12% и равнялся 1 331,28 пункта.

Позитивные изменения в торговых отношениях США и Китая улучшили риск-аппетит на глобальных рынках, но эйфории пока не наблюдается, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

«Улучшение настроений на глобальных рынках, с нашей точки зрения, может способствовать возвращению индекса в верхнюю половину диапазона 2 700—2 750 пунктов», — комментирует эксперт.

Однако на возобновление среднесрочного роста рынка в целом рассчитывать не стоит, добавляет аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов: «Российский рынок сейчас выглядит слабо, остро ощущается отсутствие свежих денег».

