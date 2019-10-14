Транскапиталбанк снизил ставки по рублевым депозитам. «ТКБ. Постоянный доход» (на 370, 720, 1 110 дней) открывается под 7—7,3% годовых (ранее — под 7,45—7,65%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «ТКБ. Управляемый» (на 540 дней) составит 6,45% (прежде — 6,85%), а «ТКБ. Пополняемый» (на 181, 540 и 900 дней) — 6,65—6,75% годовых (вместо 7,1%). Возможно пополнение. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма вкладов составляет 50 тыс. рублей.

При наличии пенсионного удостоверения процентные ставки будут повышены на 0,15 процентного пункта, а при открытии онлайн — на 0,1 п. п.