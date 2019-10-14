В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис одного из банков, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в разбойном нападении на отделение банка. Установлено, что злоумышленник в маске вошел в помещение банка на улице Ижорского Батальона в городе Колпино и, угрожая похожим на пистолет предметом женщине-кассиру, потребовал передать ему денежные средства», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Забрав два пакета с деньгами, приготовленными к инкассации, нападавший с места происшествия скрылся. Сумма причиненного ущерба превысила 8 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан неработающий уроженец Ростовской области, проживающий в городе Колпино. У мужчины изъят пневматический пистолет. В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено около 6 млн рублей в банковских упаковках. Как выяснилось, часть похищенных денег мужчина успел потратить, в том числе на приобретение автомобиля.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. В настоящее время фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.