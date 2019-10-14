В Банке ДОМ.РФ теперь доступно рефинансирование по программе «Военная ипотека» по ставке 9,1%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Заемщики, которые являются участниками накопительно-ипотечной системы военнослужащих (НИС), могут рефинансировать действующую ипотеку в другом банке, ранее полученную под более высокую ставку. Благодаря этому кредит будет погашаться быстрее, и участник НИС сможет получать денежные средства на свой накопительный счет от ФГКУ «Росвоенипотека» на личные потребительские цели», — говорится в релизе.

Погашение кредита по этой программе происходит за счет средств федерального бюджета, платежи производятся ежемесячно равными частями в период участия военнослужащих в НИС.

Максимальная сумма кредита — 2,75 млн рублей.