Минфин РФ подготовил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2019—2021 годы», снижающие профицит бюджета по итогам текущего года до 1,4% ВВП с прежней оценки в 1,7%, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Законопроект подготовлен исходя из прогнозного уровня ВВП в 108,414 трлн рублей в 2019 году. Профицит бюджета РФ, согласно опубликованным поправкам, достигнет 1,481 трлн рублей, что составляет 1,4% ВВП.

Доходы федерального бюджета на 2019 год, согласно поправкам, прогнозируются в объеме 19,97 трлн рублей против 20,175 трлн рублей ранее. Расходы увеличиваются до 18,489 трлн рублей против 18,294 трлн рублей ранее.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах — на 50,9 млрд рублей, до 1,881 трлн.

При внесении проекта бюджета РФ на 2020—2022 годы в Госдуму в парламент также поступила оценка ожидаемого профицита — в ней он был существенно ниже и составлял 0,6% ВВП, однако первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что фактически профицит может превысить эту оценку.