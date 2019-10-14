Банк «Точка» представил отдельное приложение, которое упрощает взаимодействие компаний с сотрудниками, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиентам онлайн-банка доступна функция смены директора без блокировки счета, переход из другого банка, моментальные кредиты и облачная подпись для участия в тендерах.

Клиенты «Точки» могут создать все необходимые для трудоустройства документы заранее из электронной анкеты работника. Также сотрудникам можно выдать бизнес-карты, заранее настроив по ним лимиты.

Также «Точка» предлагает клиентам быстрый тест, который поможет понять, нужна ли бизнесу онлайн-касса.