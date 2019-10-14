Рост российской экономики в 2020 году не превысит 1,5%, а в 2021 году — 2%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Больше всего вопросов — к прогнозу, который сегодня представлен. И прежде всего к темпам экономического роста... В следующем году прогноз не более 1,5%, то есть на уровне потенциала экономического роста», — сказал Кудрин.

По прогнозу правительства, рост ВВП РФ в 2020 году составит 1,7%, а в 2021 году достигнет 3,1%.

«Прыжок с 1,7% к 3,1%, конечно, для нас является малообъяснимым. Мы считаем, не будет такого роста», — продолжил глава Счетной палаты.

«Считаем, что потенциал экономического роста сейчас оценивается от 1,5% до 2%. То есть это наш такой потолок в условиях нынешних институциональных мер качества государственного управления, и он пока не будет, скорее всего, превышен», — добавил Кудрин.