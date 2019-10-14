Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МС Банку Рус на уровне «ruА-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный», следует из релиза агентства.



«Позитивный прогноз связан с ростом рентабельности и буфера абсорбции убытков, а также укреплением конкурентных позиций на фоне сохранения качества активов. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, умеренно высоким качеством активов на фоне быстрого роста кредитного портфеля, адекватным запасом капитала и способности к его генерации, высоким уровнем корпоративного управления. Также агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки МС Банк Рус в случае необходимости со стороны материнской структуры — крупнейшей в Японии универсальной торговой компании Mitsubishi Corporation (банковская группа является глобальным системно значимым финансовым институтом и занимает пятое место по величине активов в мире на 1 января 2019 года)», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет портфель ссуд физлицам (около 90% валовых активов на 1 сентября 2019 года). Стратегия банка предусматривает умеренный рост корпоративного кредитования в смежных сегментах, однако его доля остается ограниченной (менее 4% активов).

Удовлетворительная ликвидная позиция МС Банка Рус обусловлена формально низким запасом балансовой ликвидности (Н3 равен 95% на 1 сентября 2019-го; вложения в ценные бумаги отсутствуют, объемы размещения средств на рынке МБК незначительны), вследствие чего наблюдается слабое покрытие привлеченных средств ликвидными активами (в среднем 6% на отчетные даты 2018-го — восемь месяцев 2019-го), заключили в «Эксперт РА».

