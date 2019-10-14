Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке. Теперь денежные средства на покупку квартиры в новостройке предоставляются под 8,3—11,8% годовых (ранее — под 8,7—10,4% годовых). Кредиты на покупку квартиры на вторичном рынке или на приобретение недвижимости под залог имеющегося жилья выдаются под 9,5—9,7% годовых (прежде — под 10,05—10,3% годовых). При отсутствии выхода на сделку в течение 30 дней с момента принятия банком положительного кредитного решения взимается надбавка к ставке в размере 0,3 процентного пункта.

Оформить кредит на покупку загородной недвижимости стало возможно по ставке 11,1% годовых вместо 11,3% годовых, применявшихся ранее. Займы на приобретение апартаментов предоставляются под 9,9—10,2% годовых.

«Условиями кредитования предусмотрены скидки к ставке для зарплатных клиентов банка, а также при покупке недвижимости у различных категорий партнеров», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Кредиты предоставляются на сумму до 100% от стоимости залога в зависимости от конкретной программы (не более 30 млн рублей). Срок финансирования может достигать 25 лет. При отказе от комплексного ипотечного страхования взимается надбавка к ставке в размере от 1,5 до 6 п. п. в зависимости от конкретного предложения.