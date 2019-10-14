Доля госбанков в активах российского банковского сектора по-прежнему растет, при этом малые и средние игроки отрасли теряют позиции. Об этом говорится в прогнозе для российского банковского сектора до 2021 года , подготовленном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.

Как отмечают в АКРА, после произошедшего в 2019 году перехода Московского Индустриального Банка под контроль управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора доля госсектора в совокупном объеме активов банковской системы РФ стабильно превышает 70%. Схожая картина наблюдается и в отдельных сегментах банковских операций: в различных видах кредитования, привлечении средств населения и др.

В обзоре АКРА уточняется, что к числу госбанков по состоянию на 1 июля 2019 года относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, «Траст», БМ-Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Банк ДОМ.РФ, Росгосстрах Банк, РНКБ, Связь-Банк, МСП Банк, Сетелем Банк, Роскосмоскбанк, Росэксимбанк, Крайинвестбанк, Новикомбанк, «Пересвет», Почта Банк, «Возрождение», Запсибкомбанк, МИнБанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Вокбанк.

Согласно планам управления отдельными банками, которые на данный момент находятся под контролем государства, в дальнейшем предусмотрена их приватизация. Однако даже в случае успешной продажи этих банков, по мнению АКРА, роль госбанков в функционировании системы не изменится. Увеличению активов банков, находящихся в госсобственности, будет способствовать развитие специализированных кредитных организаций.

«Динамика банковского сектора во многом определяется текущей стадией экономического цикла. Рост зависимости банков от государства приводит к возникновению wrong-way risk, который в данном случае может выражаться в увеличении потребности банков в дофинансировании при одновременном уменьшении способности госбюджета предоставлять требуемую финансовую помощь. Для ряда госбанков ситуация осложняется тем, что они активно работают с клиентами, способность которых выполнять свои обязательства зависит от стабильности финансирования со стороны государства», — констатируют в АКРА.

Юдаева рассказала о проблемах, стоявших за массовым отзывом банковских лицензий Масштаб проблем в институтах, где была отозвана лицензия или прошла санация, был такой, что они превратились в тяжелый груз для экономики.

Агентство отмечает, что в российской банковской отрасли растет число кредитных организаций, которые либо ранее получали экстренную поддержку в форме капитала и ликвидности от второй стороны, либо рассчитывают получить ее при необходимости. По оценкам АКРА, среди топ-50 российских банков по размеру активов лишь десять кредитных организаций не могут рассчитывать на приоритетную помощь от государства (или институтов, находящихся под госконтролем), субъектов РФ, крупных российских ФПГ, иностранных материнских банков или не пользуются регуляторными послаблениями в своей деятельности.

Эта тенденция ведет к тому, что устойчивость все большей части банковского сектора зависит от иных сторон, а самостоятельность банков в выборе путей развития ограничивается. Кроме того, растет неравенство с точки зрения условий деятельности для тех банков и кредитных организаций, которые не могут рассчитывать на внешнюю поддержку.

Усиление позиций государственных банков в финансовой системе РФ происходит одновременно с ростом концентрации активов у крупных кредитных организаций. В июле 2019 года доля активов, находящихся под контролем 30 крупнейших банков, превысила 82%, доля кредитного портфеля достигла 84%, а чистой прибыли — 92%. Одной из причин стало ослабление конкурентных позиций малых и средних банков под воздействием как макроэкономических факторов, так и особенностей регулирования отрасли.

Низкие темпы роста экономики и связанный с этим ограниченный спрос на заемные средства со стороны крупных качественных заемщиков подталкивают лидеров отрасли более активно работать с компаниями МСП, которые традиционно являются основной клиентской базой российских банков, не входящих в число крупнейших. В этой конкуренции крупные банки получают преимущество как благодаря возможности предложить низкую стоимость услуг, так и в силу слабого воздействия кредитных рисков работы с сегментом МСП на их финансовую устойчивость (предоставленные этому сегменту ссуды имеют низкую долю в общей структуре активов).



Изменения в регулировании также ограничивают возможности развития малых и средних банков, отмечают в АКРА. Так, введение требований к банкам согласно 214-ФЗ и постепенное ужесточение условий деятельности кредитных организаций по 44-ФЗ приведут к сокращению участия небольших кредитных организаций в финансировании жилищного строительства и в работе с гарантиями.