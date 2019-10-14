Консорциум международных инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), Public Investment Fund (PIF, суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия), а также немецкой финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG создают компанию, которая будет фокусироваться на операционном лизинге пассажирских самолетов и, как ожидается, станет одним из лидеров соответствующего сегмента российского рынка. Об этом было объявлено в понедельник в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщили в РФПИ.

Компания ROAL будет сфокусирована «на создании лидера в области лизинга пассажирских самолетов в России», отмечается в релизе.

Инвестиции планируются в объеме свыше 600 млн долларов. Целью проекта являются вложения в современные гражданские самолеты, которые будут предоставляться российским перевозчикам по договорам долгосрочной аренды. Российские гражданские авиалинии смогут увеличить количество направлений и рейсов, предлагаемых пассажирам, и будут эксплуатировать современные воздушные суда, отмечают в РФПИ.



«Мы ожидаем, что компания займет лидирующие позиции на российском рынке авиаперевозок. Это позволит российским перевозчикам расширять свой парк на выгодных условиях и, соответственно, увеличивать количество предлагаемых маршрутов, что создаст дополнительные преимущества для пассажиров», — прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.