В России необходимо создать «экономические суды» и механизм, исключающий аресты подозреваемых бизнесменов, соответствующие обращения на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «АВАНТИ» Рахман Янсуков.



Он полагает, что поступательное развитие России невозможно без четкой политики в части поддержки, развития и обеспечения сохранности малого и среднего бизнеса.

«Однако в настоящее время данная задача не только не реализуется, но и происходит ухудшение ситуации. Так, по данным рейтинга стран по легкости ведения бизнеса, составляемого Всемирным банком, Россия в 2018 году заняла 35-е место, а по таким показателям, как защита прав инвесторов, налогообложение и разрешение несостоятельности, и вовсе находится за пределами первых 50 стран. Отсутствие надлежащих условий ведения бизнеса в России приводит к увеличению количества незаконных действий, совершаемых предпринимателями», — говорится в обращениях.

Отмечается, что складывается ситуация, при которой усиление надзора за деятельностью организаций малого и среднего бизнеса приводит не к оздоровлению предпринимательской среды, а «к раскрутке коррупционного маховика, увеличивающего объемы теневой экономики». Добавляется, что ряд бизнесменов использует данную ситуацию в недобросовестной конкурентной борьбе.



«Основным инструментом данной паразитической деятельности выступает корыстное уголовное преследование, которое позволяет парализовать деятельность практически любой организации, заключив под стражу его руководство», — подчеркивает Янсуков.

«Несмотря на многочисленные обсуждения, реальных мер по выполнению поручений президента России до сих пор не принято. Более того, количество преступлений экономической направленности в России ежегодно растет и составило в 2018 году более 230 000», — утверждает он.

Глава ассоциации подчеркивает сложную геополитическую обстановку и особую социальную значимость вопроса.

«Мы предлагаем создать отдельные суды для рассмотрения уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям (ст. 159–159.6, 160, 165, 169–199.2 УК РФ)… Предлагаем предусмотреть особый порядок рассмотрения дел в указанных «экономических судах», а именно: исключение ареста из перечня мер пресечения для подозреваемых; установление максимального срока рассмотрения дела — не более трех месяцев; возможность проведения заседаний «экономических судов» в режиме видеоконференции; исключение «палочной системы» при оценке эффективности деятельности «экономических судов», — отмечается в обращениях.



По мнению главы ассоциации, реализация этих инициатив позволит изменить ситуацию с развитием и обеспечением сохранности малого и среднего бизнеса в России. «Оставаясь на свободе, предприниматели смогут осуществлять хозяйствующую деятельность, а их сотрудники не потеряют места работы», — подчеркивает он.

«Введение максимального срока рассмотрения экономических преступлений и ответственности за неверное решение будет являться стимулом для бескорыстного и оперативного расследования. А исключение «палочной системы» позволит сотрудникам «экономических судов» максимально эффективно исполнять свои обязанности», — считает Янсуков.