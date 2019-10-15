В Москве возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. По данным правоохранителей, сумма нанесенного ими ущерба может достигать 1 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники.

Организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Едва появившись на российском рынке, компания сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ. Клиентам предлагали пройти обучающие курсы и тренинги по заработку. После этого, клиенты инвестировали сначала небольшую сумму, но в итоге отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости. При этом на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от 100 тыс. долларов).

По факту мошенничества в особо крупном размере в 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

Первым задержали соучредителя STForex Александра Смирнова, которого следствие считает организатором схемы. Впоследствии был задержан и его помощник Кирилл Остапенко, оба вышли под залог в 3 млн рублей. По версии правоохранителей, в преступное сообщество входили девять человек.

На данный момент компания STForex продолжает свою деятельность дистанционным способом. Московский офис этой структуры на ее официальном сайте не упоминается. Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне. Таким образом, на территории России обманутым клиентам обращаться некуда.