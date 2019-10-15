Российские фондовые индексы во вторник начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,15% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 693,53 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,1% и равнялся 1 319,75 пункта.

Перед открытием торгов внешний фон сложился нейтральным, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Рост американских фьючерсов на 0,2% компенсируется падением нефти, которая вновь ушла под отметку 59 долларов за баррель, поясняет он. Впрочем, особых причин для снижения стоимости нефти нет, уверен эксперт, и она вполне может развернуться в случае сильного сокращения запасов в США.

Индекс Мосбиржи по итогам понедельника потерял около 0,4% и закрылся ниже психологической отметки 2 700 пунктов, замечает аналитик.

«В целом картина складывается умеренно пессимистичная: отсутствие покупателей на рынке даже при позитивном внешнем фоне говорит о том, что риск развития коррекционного снижения нарастает. Его первой целью является район 2 600 пунктов по индексу Мосбиржи», — комментирует эксперт.

Однако пока причин для агрессивных распродаж нет, указывает Антонов. Он напоминает, что российский рынок акций поддерживается высокой дивидендной доходностью, которая по многим бумагам превосходит доходности по ОФЗ.