Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 2 копейки, а евро дорожал на 7 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,29 рубля (минус менее чем 1 копейка), курс евро — 70,89 рубля (минус примерно 2 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник ожидаются торги парой доллар/рубль в узком диапазоне 64—64,5.

«Продолжается активный спрос на ОФЗ, вызванный ожиданиями агрессивного снижения ставки Банка России. Но теперь ралли в облигациях уже не приводит к росту курса рубля. Пока все спокойно и на мировом валютном рынке: доллар практически не меняется к основным валютам. На сегодняшний день ожидаем торгов парой доллар/рубль в узком диапазоне 64—64,5», — пояснил Антонов.