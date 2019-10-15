Доступ к платформе по проверке клиентов-юрлиц, которую Банк России планирует запустить для банков, будет бесплатным, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Платформа будет помогать банку оценивать уровень риска клиента. При этом работу по оценке риска должен проводить сам банк… На первом этапе предполагается просчитывать риски только в отношении юрлиц и ИП. Платформа будет бесплатной», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦБ представил банкирам новый проект — создание платформы «знай своего клиента» (KYC-платформы) на форуме Finopolis. KYC-платформа разделит клиентов на три категории «по принципу светофора».