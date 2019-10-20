Банк «Александровский» предлагает специальные условия для новых зарплатных проектов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

При оформлении зарплатного проекта всем сотрудникам компании выпускаются бесплатные карты Visa Gold. По картам доступно бесплатное снятие наличных до 100 тыс. рублей в месяц в любых банкоматах по всему миру.

Также держатели новых зарплатных карт банка «Александровский» получат кешбэк по карте в размере 5% за оплату в аптеках, на заправках, на автодороге «Западный скоростной диаметр» и других платных дорогах. На остаток средств по карте начисляется 4% годовых ежемесячно.

Руководителям компаний — зарплатных клиентов доступны дополнительные бонусы — премиальные карты Visa Infinite со стоимостью обслуживания 3 тыс. рублей в год и кредитные карты Visa / Mastercard Gold без подтверждения дохода.