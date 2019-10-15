Эксперимент по выдаче электронных паспортов для граждан РФ может стартовать в Москве в марте 2020 года, говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале проектов правовых актов.

«Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Целью пилота является разработка и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использования указанного вида паспорта и мобильного приложения на территории города Москвы, а также оценка ее эффективности.

Вице-премьер РФ Максим Акимов в июле сообщил, что внедрение электронного паспорта начнется в 2020 году в Москве, а бумажные паспорта перестанут выдаваться в 2022 году.

Он пояснял, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, на котором содержится базовая информация о владельце: Ф. И. О., регистрация, водительское удостоверение, СНИЛС и ряд других сведений. В текущей версии концепции биометрические данные необязательны, но если гражданин захочет их предоставить, то ему будет дана такая возможность. Также предполагается, что карта будет связана с приложением для телефона.