Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за девять месяцев 2019 года составила 3,6 млрд рублей, что на 14,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таковы предварительные итоги деятельности финучреждения по РСБУ (неконсолидированные данные).



Чистый процентный доход банка оказался на уровне 16,3 млрд рублей (плюс 2,8% по сравнению с результатом за девять месяцев 2018-го); чистый комиссионный доход — 4,9 млрд рублей (плюс 24%). Объем кредитов физическим лицам за отчетный период вырос на 17,8% и составил 94,7 млрд рублей.

Операционные расходы банка «Санкт-Петербург» составили 10,2 млрд рублей. По итогам девяти месяцев года активы банка составили 650,9 млрд рублей (минус 0,1% по сравнению с 1 января 2019-го, минус 0,2% по сравнению с 1 июля 2019-го).

На 1 октября 2019 года кредитный портфель финучреждения составил 385,3 млрд рублей (плюс 4,5% по сравнению с 1 января 2019-го, плюс 5,6% по сравнению с 1 июля 2019-го). Объем кредитов корпоративным клиентам — 290,7 млрд рублей (плюс 0,8% по сравнению с 1 января 2019-го, плюс 8,9% по сравнению с 1 июля 2019-го).

