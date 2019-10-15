Индекс потребительской уверенности (ИПУ) повысился в России в III квартале 2019 года на 2 процентных пункта — до минус 13%. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ». Из материала следует, что значение ИПУ превысило, хотя совсем незначительно, средний долговременный уровень индикатора за всю 20-летнюю историю его расчета.

«Улучшение личного материального положения за последние 12 месяцев констатировали 10% респондентов, а его ухудшение — 27% (кварталом ранее — 11% и 32%). Ухудшение личного материального положения в течение следующих 12 месяцев ожидают 18% респондентов (кварталом ранее — 19%), а улучшения — 14%. Позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России 12% участников опроса, негативно — 39% (кварталом ранее — 12% и 42%). Положительных изменений в экономике России через год ожидают 16% опрошенных, отрицательных — 28% (кварталом ранее — 15% и 29%)», — свидетельствуют результаты опроса.

В III квартале продолжилось постепенное восстановление совокупных потребительских настроений россиян. Вместе с тем доля респондентов, сообщивших о неудовлетворительном текущем и ожидаемом состоянии личного материального положения, заметно превышала долю людей с обратными мнениями.



«Это означает, что большая часть граждан не удовлетворена текущими стандартами уровня и качества своей жизни», — отмечают эксперты.

Наиболее заметно вырос частный индекс фактического изменения экономической ситуации в стране — показатель прибавил 3 п. п. Частный индекс произошедших изменений личного материального положения респондентов увеличился на 2 п. п., а индексы, измеряющие ожидаемые изменения личного материального положения и экономической ситуации в России в течение следующих 12 месяцев, прибавили по 1 п. п. каждый.



Пятый компонент ИПУ, частный индекс благоприятности условий для крупных покупок, а также индекс благоприятности условий для сбережений (согласно принятой методологии в состав ИПУ не включается) увеличились относительно предыдущего квартала на 1 п. п. каждый.



Самые заметные изменения потребительских настроений произошли в группах молодежи (до 30 лет) и лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет), в каждой из них ИПУ повысился на 3 п. п. (до минус 7% и минус 12% соответственно). В группе населения от 50 лет и старше коррекция индекса была весьма незначительной — рост на 1 п. п. (до минус 15%). Таким образом, возрастное распределение потребительских настроений населения вернулось к традиционной конфигурации, когда максимальное число негативных оценок дают люди старшего возраста, минимальное — молодежь до 30 лет. При этом представители наиболее экономически активной группы населения в возрасте от 30 до 49 лет располагаются посередине, примерно с одинаковым отрывом от обеих групп.

Менее 1% участников опроса определенно позитивно оценивали свое личное материальное положение, сложившиеся условия для совершения крупных покупок и формирования сбережений. Умеренно позитивного мнения придерживались от 7% до 10% респондентов, превалировали нейтральные и умеренно негативные настроения у около 70%. «Очень плохое» личное материальное положение также отмечалось лишь изредка (2,5% ответов), в то же время о «совсем неблагоприятных» условиях для крупных покупок и сбережений во II квартале 2019 года сообщили 16% и 21% потребителей соответственно.



Ожидания инфляции традиционно пессимистичны



Что касается ожиданий инфляции в течение следующих 12 месяцев, то они традиционно весьма пессимистичны: около 90% респондентов предполагают рост цен, причем более 40% опасаются значительного подорожания потребительских товаров и услуг.



«Хотя повышательная тенденция в динамике ИПУ сохраняется уже третий квартал подряд, замечают эксперты, его значение еще далеко от параметров первой половины 2018 года, когда наблюдалось заметное снижение пессимизма в потребительских настроениях», — заключают эксперты.

