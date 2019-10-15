Международный валютный фонд понизил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы на 3,74 и 5,94 доллара — до 61,78 и 57,94 доллара за баррель соответственно, следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

«Предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, — 61,78 доллара за баррель в 2019 году и 57,94 доллара за баррель в 2020 году», — говорится в докладе.

В июле МВФ, напротив, повышал прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы на 6,4 и 4,9 доллара — до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно.

В 2018 году средняя цена барреля нефти, по оценке фонда, составила 68,33 доллара за баррель.