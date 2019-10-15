Правительство по согласованию с ЦБ утвердит специальный список лиц и компаний под санкциями с возможностью добавлять и исключать участников, сообщает РБК . Минфин предложил законодательно выделить их в особую категорию. Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили в ведомстве.

Поправка создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается. В то же время дополнительные преференции таким лицам не являются целью поправки, сообщили в Минфине.

«Нашей задачей является не создание дополнительных преференций для граждан и российских юридических лиц, а систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России», — пояснила пресс-служба Минфина.

«Формирование такого перечня позволит создать базу для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, раскрытия информации. Также новая правовая конструкция может быть задействована для иных мер, включая специальные режимы банковского регулирования Банка России», — рассказали в Минфине. В продолжение законопроекта Минфин готовит проект постановления правительства, уточнили в ведомстве.

АБР просит запретить ФНС требовать заморозки личных счетов предпринимателей В банках с такими прецедентами действительно сталкивались, и санкции налоговой коснулись нескольких тысяч граждан.

По мнению экспертов, поправки Минфина предлагают общий механизм помощи бизнесу в новых экономических реалиях. После создания специального правового механизма для бизнеса под санкциями возможны другие послабления, кроме валютного контроля, ожидают эксперты.

Санкции постоянно продлеваются и расширяются. Черный список — Specially Designated Nationals List (SDN List) — ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в составе Минфина США. Под американскими санкциями в настоящее время находится около 800 российских компаний и граждан. Помимо американцев, санкционные списки в отношении российских граждан и компаний есть у Евросоюза, Канады, Австралии.