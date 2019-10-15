Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020-м, говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики. В апрельском докладе МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно.

При этом МВФ улучшил по сравнению с апрельскими оценками прогноз по росту ВВП США в 2019 году с 2,3% до 2,4%, прогноз на 2020-й повышен с 1,9% до 2,1%. В сентябре Федеральная резервная система США улучшила прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 2,2% с 2,1%. Прогноз роста ВВП на 2020 год сохранился на уровне 2%, на 2021-й — повышен до 1,9% с 1,8%. В 2022 году ФРС ожидает роста ВВП США на уровне 1,8%.

МВФ изменил свой прогноз среднегодовой цены нефти на 2019—2020 годы — ожидается, что в 2019-м она достигнет 61,78 доллара, а в 2020-м снизится до 57,94 доллара. Кроме того, цены на нефть снизятся до 55 долларов за баррель к 2023 году, что «согласуется с пониженными перспективами спроса в среднем».

МВФ прогнозирует падение ВВП Венесуэлы в 2019 году на 35%, а в следующем — на 10%. При этом фонд значительно улучшил свой предыдущий прогноз по росту потребительских цен в Боливарианской Республике в 2019 году. Эксперты фонда прогнозируют инфляцию на уровне 200 тыс. процентов и 500 тыс. процентов в 2019 и 2020 годах соответственно. Безработица в стране будет на уровне 47,2% в нынешнем году и 50,5% — в следующем.

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики Прогноз снижен с 2,6% до 2,5%.

МВФ понизил прогноз роста ВВП Германии в 2019 году по сравнению со своими апрельскими оценками на 0,3 процентного пункта — до 0,5%, также ухудшен прогноз на 2020 год на 0,2 п. п. — до 1,2%.

Также МВФ ожидает падение ВВП Ирана в 2019 году на 9,5%. В апреле фонд прогнозировал снижение ВВП страны на 6%. Прогноз на 2020 год также изменен — МВФ считает, что рост экономики республики в будущем году будет нулевым против апрельского прогноза роста на уровне 0,2%.

МВФ снизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 п. п. — до 6,1%. В апреле фонд прогнозировал рост ВВП страны на 6,3%. Также МВФ снизил прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год — фонд ожидает роста экономики на 5,8%. Согласно официальному прогнозу, динамика экономического развития КНР в 2019 году составит 6—6,5%.

МВФ прогнозирует снижение ВВП Аргентины в 2019 году на 3,1%, а в апреле речь шла о падении ВВП страны в 2019 году на 1,2%. Прогноз по 2020 году также пересмотрен в сторону ухудшения — фонд прогнозирует снижение экономики Аргентины в будущем году на 1,3%. По данным Национального института статистики и переписи Аргентины, ВВП по итогам 2019 года в стране сократится на 2,6%. По прогнозам аналитиков, инфляция в 2019 году превысит 50%.