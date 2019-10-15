Солид Банк увеличил уставный капитал на 140 млн рублей, свидетельствует информация на сайте финучреждения.

Банк во вторник опубликовал уведомление об увеличении своего уставного капитала до 1 млрд 550 млн 610 тыс. 250 рублей. Согласно последним данным на сайте ЦБ и в ЕГРЮЛ, до этого уставный капитал Солид Банка составлял 1 млрд 410 млн 610 тыс. 250 рублей.

«Увеличение уставного капитала АО «Солид Банк» произошло в результате дополнительной эмиссии акций банка и приобретения пакета японским холдингом Sawada Holdings Co., Ltd. Доля японского капитала в структуре акционеров выросла до 45%», — уточняется в сообщении.

«Это событие, безусловно, окажет позитивное влияние на деятельность банка, — комментирует председатель правления Солид Банка Геннадий Фофанов. — Доверие японских акционеров, их заинтересованность в приобретении дополнительного пакета акций — признак далекоидущих планов и уверенности в стабильном развитии. Увеличение капитала расширяет наши возможности и делает банк более устойчивым на финансовом рынке».



Напомним, что до изменения акционерной структуры (согласно текущим данным на сайте ЦБ, пока не обновленным) доля Sawada Holdings в Солид Банке составляла около 40%. Крупнейший пакет в 54% принадлежал председателю совета директоров Владимиру Семернину и членам его семьи, еще почти 6% — Василию Петрову.