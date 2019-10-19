Россияне в III квартале 2019 года увеличили траты в кинотеатрах на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Так, средний чек покупки в кинотеатрах за июль — сентябрь вырос до 425 рублей за одно посещение. Таковы данные исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД».



«Совокупный объем затрат россиян (общий объем покупок в денежном выражении) в кинотеатрах вырос за год почти на треть, на 30% (сравнение третий квартал 2019-го и третий квартал 2018 года). Больше всего за один поход в кино тратили в Краснодарском крае, Тюменской области, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге (более 550 рублей)», — отмечается в сообщении.

Чаще всего для просмотра кино россияне покупали попкорн в упаковке среднего размера, газированную воду (0,5 л), негазированную воду (0,5 л), кукурузные чипсы с соусом и картофельные чипсы, уточнили в «Платформе ОФД».

«На третий квартал пришелся прокат одних из самых кассовых фильмов года, которые в совокупности собрали несколько миллиардов рублей. Индустрия кино является одним из лидеров эффективного применения маркетинговых активностей, а работать над их успешным использованием помогают данные о продажах и бизнес-показателях, в том числе от ОФД, кассовой техники», — прокомментировал директор по продуктам на больших данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.