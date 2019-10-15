Национальный Расчетный Депозитарий разрабатывает технологию цифровизации (токенизации) складских расписок на зерно. О проекте рассказал в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis председатель правления НРД Эдди Астанин.

По его словам, пилотный проект по цифровизации учета зерна и проведения сделок с этим товаром с использованием технологии блокчейн в интересах развития национальной инфраструктуры товарного рынка реализуется совместно с Россельхозбанком. В прорабатываемой пилотной модели НРД выступит оператором блокчейн-платформы, обеспечит хранение цифровых прав на зерно и проведение расчетов по сделкам.

Подробные разъяснения Астанина приводятся в материале РБК на эту тему: «Я положил тонну зерна, получил расписку о том, что она есть... Россельхозбанк убедился, что есть расписка и есть зерно. Он сообщает нам (об этом), и в блокчейн-системе выпускается токен — тонна зерна в определенной спецификации: где хранится, какая категория, кто сдал и так далее. И этим токеном уже можно торговать... на вторичном рынке. Если кто-то купил этот токен, (он) приходит на склад, говорит: вот мой токен, — обратная процедура происходит, получение физического товара».

«Мы полагаем, что новая модель позволит минимизировать существующие риски и издержки на товарном рынке, а также повысить эффективность заключения и расчетов по сделкам за счет использования современных технологий. Если «пилот» будет удачным, мы сможем его масштабировать на другие типы товаров, такие как металлы, уголь и так далее. Принципиальным моментом для перехода в промышленное использование технологии цифровизации на финансовом и товарном рынках является ясное и полноценное регулирование, включающее как законодательство, так и связанные с ним нормативные акты регуляторов», — отметил Астанин, чье выступление на форуме цитируется в официальном релизе НРД.

По данным РБК, НРД также ведет переговоры в этой области с ВТБ и Объединенной зерновой компанией.

НРД имеет статус центрального депозитария, входит в группу Московской биржи. Работает на основании лицензии ЦБ в статусе небанковской кредитной организации.



В апреле этого года сообщалось, что Мосбиржа может потерять 10% прибыли из-за кражи зерна. Перед этим торговая площадка сообщила, что зерно, выступающее обеспечением по своп-сделкам, пропало из элеваторов «предположительно вследствие хищения». РБК напоминает, что недостача была выявлена в шести крупных элеваторах в разных регионах. Из-за этого бирже пришлось создать резервы на 2,4 млрд рублей. Позднее по факту хищений было заведено уголовное дело, а биржа свернула все своповые операции на зерновом рынке.